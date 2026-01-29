Questa mattina è andata in onda l’ultima puntata di Beautiful, la soap americana che da più di 25 anni tiene incollati milioni di spettatori italiani. Chi si è perso la puntata può comunque recuperarla in streaming, dove è possibile rivedere gli episodi recenti e non perdere neanche un dettaglio delle vicende dei protagonisti.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 29 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Beautiful Soap

Argomenti discussi: Sei bellissima! Ecco com'è la nuova serie FX The Beauty su Disney+ – Notizie; Ecco come i gioielli rubati al Louvre sono riemersi all’alta moda di Parigi; Cosa si celebra nella giornata nazionale dell'acido ialuronico; Minneapolis non si piega, ecco come la città sta resistendo all'ICE.

Beautiful anticipazioni: Luna è figlia di Bill? Nulla è come sembraChi è davvero il padre di Luna? Ecco le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate in onda in Italia ... ultimenotizieflash.com

Beautiful anticipazioni: Steffy e Finn sempre più distanti a causa di Sheila, Liam ci riprova?Ecco tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia su Canale 5 nelle prossime settimane ... ultimenotizieflash.com

Viaggiare in autobus e vedere la bellissima città di Torino./Riding on a bus and seeing the beautiful city of Turin.#torino #torinocentro #exploremore #everyonehighlights - facebook.com facebook