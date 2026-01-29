Attivo l’Ambulatorio di sostegno psicoterapeutico per il paziente oncologico nella Asl di Frosinone

La Asl di Frosinone ha aperto un nuovo ambulatorio di sostegno psicologico e psicoterapeutico per i pazienti oncologici. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto a chi deve affrontare una malattia complessa, con un servizio dedicato che si aggiunge alle cure mediche. L’unità è già attiva e pronta a ricevere i pazienti, che ora avranno un punto di riferimento per il supporto emotivo e psicologico.

L'obiettivo è offrire un sostegno che accompagni il paziente non solo nel percorso clinico, ma anche nella gestione della sofferenza psichica e del disagio emotivo La ASL di Frosinone rafforza il proprio impegno nella presa in carico globale dei pazienti oncologici con l'attivazione di un Ambulatorio di Sostegno Psicologico e Psicoterapeutico dedicato. Il servizio, affidato alla dottoressa Caramia, è rivolto sia ai pazienti seguiti dal reparto di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "F. Spaziani" di Frosinone e inseriti nel PDTA Testa-Collo, grazie alla collaborazione con il Dr. Andrea Marzetti, Direttore della UOC ORL e Chirurgia Maxillo-Facciale

