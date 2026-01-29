Antonfrancesco Vivarelli Colonna il sindaco social di Grosseto

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il sindaco di Grosseto, ha affrontato con determinazione una caduta che ha attirato l’attenzione sui social. Non si è lasciato abbattere e ha continuato a lavorare normalmente, dimostrando di essere presente e vicino ai cittadini nonostante l’incidente. La vicenda ha fatto parlare sui social, ma lui ha preferito mantenere il focus sui problemi della città.

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, non si è perso d'animo per una caduta subito rilanciata sui social. Al suo secondo mandato come sindaco, Vivarelli Colonna non è nuovo a queste performance: video che vengono immediatamente postati in rete, ricevendo centinaia di like, ma anche qualche critica.

