Anteprima per Averno Hotel scritto dallo sceneggiatore di Gomorra Nel cast Lino Musella

A Napoli, un hotel diventa il palcoscenico di un viaggio tra la vita e l’aldilà. Il nuovo film di Pino Carbone, scritto dallo sceneggiatore di Gomorra, mette insieme atmosfere profonde e simboliche. Nel cast c’è anche Lino Musella, che porta in scena un “hotel delle anime” dove i personaggi si confrontano con il mistero e il passato. Il film arriverà presto nei cinema, pronto a coinvolgere gli spettatori in un’esperienza che va oltre il semplice racconto.

Napoli come un grande hotel delle anime, dove la vita fa continuamente i conti con l’aldilà. È questo il cuore di Averno Hotel, il film diretto da Pino Carbone che arriva nei cinema come un viaggio metafisico, simbolico e profondamente partenopeo, capace di trasformare una stanza d’albergo in un purgatorio contemporaneo, fatto di sguardi, silenzi e storie sospese. Il film sarà presentato in anteprima domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30 al cinema La Perla di Napoli, con il cast al completo. Averno Hotel è un film a episodi: sette storie ambientate in momenti diversi del nostro presente, frammenti di esistenze che si sfiorano senza mai davvero incontrarsi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

È stato presentato in anteprima ad Ancona, al cinema Goldoni, il film

