Ambiente | ok Cdm a Pai dissesti

Oggi il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un piano per affrontare i dissesti nel Pai, il parco archeologico di Pompei. La decisione arriva su proposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha spinto per mettere in campo interventi urgenti. Il governo punta a intervenire subito per proteggere il sito e prevenire danni maggiori.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato l'approvazione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico, del distretto idrografico dell'appennino settentrionale - per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti). Si legge nella nota del Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ambiente: ok Cdm a Pai dissesti Approfondimenti su Pai Dissesti Dissesti, quattro interventi strategici a Novate Mezzola, Valdisotto e Valfurva Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pai Dissesti Ambiente: ok Cdm a Pai dissestiRoma, 29 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto ... iltempo.it “Canosa Bene Comune”: Sanità – Ambiente – Territorio Di Cav. Nicola di Nicoli Presidente e del Dott. Fortunato Imbrici Vice presidente Il Comitato si pone l’obiettivo di affrontare la condizione di dissesto della Sanità pubblica regionale e le sue conseguenze s - facebook.com facebook Ambiente: Battistoni (FI), "Per contrasto a dissesto serve coordinamento e procedure snelle" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.