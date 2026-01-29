Al Hilal colpo da 30 milioni per Inzaghi | arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli

L’Al Hilal ha dato un colpo di scena nel mercato estivo. La squadra saudita ha speso 30 milioni di euro per portare in Arabia il diciottenne Kader Meite, un attaccante del Rennes. L’affare si è chiuso in pochi giorni, sorprendendo molti addetti ai lavori. Ora il club punta a rinforzare la rosa con un giovane talento che potrebbe fare la differenza.

