Acerra piazza di spaccio a due in via Matteotti | arrestati un 20enne e un 34enne

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini ad Acerra, un 20enne e un 34enne, sorpresi con droga in via Matteotti. Gli agenti li hanno trovati a gestire un’attività di spaccio nel cuore del quartiere, portandoli immediatamente in manette. La questione è ora nelle mani della giustizia.

Pusher in manette. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne ed un 34enne, entrambi di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, nel transitare in via Matteotti ad Acerra, hanno svolto un servizio di osservazione nei confronti di due soggetti fermi nei pressi di uno stabile. In quei frangenti, uno di essi, dopo aver prelevato qualcosa da una busta poco distante, l'ha consegnata ad una persona in cambio di denaro. Quest'ultima si è poi allontanata frettolosamente. L'altro soggetto, invece, svolgeva funzioni di "vedetta".

