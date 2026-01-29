A Pomezia La voce dei nonni | storie che diventano memoria condivisa

Venerdì mattina il Museo Città di Pomezia ospita “La voce dei nonni”. Un evento dedicato alle storie degli anziani, che vengono condivise attraverso un video. Le persone si siedono, ascoltano e si riconoscono in ricordi che diventano patrimonio comune. È un momento semplice, ma ricco di emozioni, pensato per mettere in risalto le memorie di chi ha vissuto prima di noi.

Pomezia – Venerdì 30 gennaio, alle 10.30, il Museo Città di Pomezia – Laboratorio del '900 apre le porte a un momento di ascolto e condivisione con la proiezione video de "La voce dei nonni", un appuntamento che mette al centro le persone, prima ancora della storia. Il video – realizzato da ilfaroonline – nasce dalle parole di chi ha vissuto il Novecento sulla propria pelle. Racconti semplici, diretti, a volte intimi, che parlano di lavoro, famiglia, sacrifici, cambiamenti e quotidianità. Storie che spesso restano dentro le case, affidate alla memoria familiare, e che in questa occasione vengono restituite alla comunità attraverso le immagini e le voci dei protagonisti.

