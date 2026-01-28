Vittorio Sgarbi la notizia clamorosa | cosa succede

Il Tribunale civile di Roma ha deciso di affidare una perizia medica su Vittorio Sgarbi. La valutazione punta a capire se il critico d’arte è in grado di prendere decisioni importanti, sia sul piano personale che patrimoniale. La notizia ha fatto subito parlare, anche perché riguarda una figura molto nota nel panorama italiano. Ora si attende l’esito della perizia, che potrebbe influenzare il suo futuro e le decisioni legali in corso.

Il Tribunale civile di Roma ha disposto una perizia medica su Vittorio Sgarbi nell'ambito di un procedimento che riguarda la valutazione della sua capacità di comprendere e gestire decisioni rilevanti sotto il profilo personale, patrimoniale e giuridico. La misura è stata adottata nel contesto dell'istanza presentata da Evelina Sgarbi, che ha richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre. La decisione del Tribunale civile di Roma sulla perizia medica. Il provvedimento, riporta SkyTg24, prevede l'accertamento, tramite valutazione specialistica, della capacità di Vittorio Sgarbi di comprendere il significato e le conseguenze delle scelte più complesse.

