Maria De Filippi perde la pazienza con Gemma. Durante la puntata, la conduttrice si scontra con la Galgani, dicendole chiaramente che Mario Lenti non l’ha mai voluta davvero. In studio si respira aria tesa, tra sguardi delusi e parole dure, mentre Gemma cerca di difendersi senza riuscire a nascondere il disagio.

Nel corso della puntata Maria De Filippi interviene duramente su Gemma Galgani, invitandola a fare i conti con la realtà su Mario Lenti, mentre in studio emergono nuove tensioni e delusioni. Oggi, mercoledì 28 gennaio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto protagonisti Mario Lenti, Magda, Gemma Galgani ed Edoardo. Al centro dello studio non sono mancati confronti accesi e momenti di tensione: Mario e Magda si sono scontrati sul senso della loro frequentazione, Gemma ha mostrato ancora una volta di non aver dimenticato Mario, mentre Edoardo ha messo in crisi Paola e Sabrina con le sue scelte.

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Gemma: “Mario non ti ha mai voluto”

