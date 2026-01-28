Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?

Buongiorno, una donna che cerca una gravidanza da due anni si rivolge ai medici dopo aver fatto tutti gli esami di routine, che sono risultati nella norma. Ora si chiede se un valore alterato della prolattina possa influire sulla possibilità di concepire. La risposta non è semplice, ma in molti casi un livello di prolattina fuori dalla norma può rappresentare un ostacolo, anche se i test di routine sembrano ok. Per questo motivo, il passo successivo sarà approfondire gli esami e valutare eventuali trattamenti.

Buondì, sto cercando una gravidanza da due anni e ho fatto diversi esami di routine, tutti nella norma. L'unico valore alterato è la prolattina che risulta sempre "borderline": non troppo alta da richiedere farmaci, ma neanche perfettamente nella norma. Il mio ginecologo dice che può essere un fattore che disturba l'ovulazione. È davvero possibile che una prolattina solo lievemente elevata blocchi il concepimento? Quali sono gli approfondimenti da fare in questi casi?

