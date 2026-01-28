Un valore alterato della prolattina può essere un problema per il concepimento?

Una donna di due anni cerca di rimanere incinta senza successo. Ha fatto diversi esami di routine, tutti nella norma, ma il suo medico le ha detto che potrebbe esserci un problema legato a un valore alterato della prolattina. Ora si sta approfondendo questa possibilità, perché anche un piccolo dislivello può influire sulla possibilità di concepire.

Buondì, sto cercando una gravidanza da due anni e ho fatto diversi esami di routine, tutti nella norma. L'unico valore alterato è la prolattina che risulta sempre "borderline": non troppo alta da richiedere farmaci, ma neanche perfettamente nella norma. Il mio ginecologo dice che può essere un fattore che disturba l'ovulazione. È davvero possibile che una prolattina solo lievemente elevata blocchi il concepimento? Quali sono gli approfondimenti da fare in questi casi?

