Un rapporto ossessivo fatto di minacce e violenze sessuali l' Appello conferma la condanna per il compagno violento

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna di un uomo di 48 anni di Riccione, riconoscendolo colpevole di maltrattamenti. La sentenza, arrivata dopo un appello, prevede quattro anni e undici mesi di carcere. L’uomo era stato condannato già a settembre 2024 dal Tribunale di Rimini, dopo un lungo giro di minacce e violenze sessuali che avevano segnato profondamente la vittima.

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato integralmente la sentenza di condanna ad anni 4 e 11 mesi di reclusione, pronunciata nel settembre 2024 dal Tribunale di Rimini nei confronti di un 48enne riccionese, difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Roberto D'Errico, imputato per maltrattamenti.

