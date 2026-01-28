Un Posto al Sole anticipazioni 29 gennaio | Eduardo organizza il prossimo colpo senza Rino
Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, Eduardo mette in piedi un nuovo piano. Questa volta, decide di agire senza coinvolgere Rino, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. La soap napoletana continua a sorprendere con le sue trame sempre più intense.
Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. A Palazzo Palladini è arrivata Eleonor Price, che rimarrà per un po' insieme agli inquilini dello stabile; intanto, continuano le vicende dei protagonisti. Nell' episodio di giovedì 29 gennaio vedremo Eduardo prepararsi ad un nuovo colpo con la banda di Stella, nonostante lo zio non voglia; Rosa invece, scoprirà qualcosa su Damiano. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
