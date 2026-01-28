Un episodio del prequel de Il trono di spade ha fatto discutere i fan. Nella scena d’apertura dell’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms, l’attore Danny Webb si è mostrato completamente nudo, con un pene finto di 25 centimetri. Il trucco prostetico ha reso possibile questa immagine, che ha sorpreso molti spettatori. Webb ha contribuito a rendere quella scena particolarmente forte, anche grazie alla sua interpretazione.

Il trucco prostetico è arrivato in aiuto di Ser Arlan di Pennytree in uno dei momenti clou del prequel de Il trono di spade Nei panni di Ser Arlan, Danny Webb ha fornito un contributo "notevole" a A Knight of the Seven Kingdoms e, in particolare, alla scena d'apertura dell'episodio 2 che lo vede nudo come mamma l'ha fatto. Per chi sospettava un aiutino nelle "dimensioni" è arrivata la conferma: il pene sarebbe una protesi di 25 cm. Nei panni di Ser Arlan di Pennytree, Webb è apparso in una scena di nudo integrale full frontal che ha attirato l'attenzione degli spettatori, come si intuisce dai copiosi commenti sui social media. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Un pene finto di 25 cm" nel nudo full frontal di A Knight of the Seven Kingdoms

Approfondimenti su Knight Templar

Nella seconda settimana di programmazione di A Knight of the Seven Kingdoms, uno dei momenti più discussi è stato il nudo full frontal di un personaggio, ispirato a un film di Paul Thomas Anderson.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Knight Templar

Argomenti discussi: Che dolore, Barbero!; Truffa del finto carabiniere: arrestato ad Ancona con 30mila euro di gioielli; Truffa del finto carabiniere ad Ancona ai danni di persone anziane, 35enne arrestato in flagranza di reato; Truffa del finto Carabiniere: uomo bloccato con 30mila euro di refurtiva e arrestato.

Un pene finto di 25 cm nel nudo full frontal di A Knight of the Seven KingdomsIl trucco prostetico è arrivato in aiuto di Ser Arlan di Pennytree in uno dei momenti clou del prequel de Il trono di spade ... movieplayer.it

Perché il pene umano è più grande di quello degli altri primatiUna nuova ricerca suggerisce che, oltre alla riproduzione, le grandi dimensioni del pene umano servano sia ad attrarre le donne sia a segnalare competitività agli altri uomini ... today.it

“A Knight of the Seven Kingdoms”, “Una Battaglia dopo l’altra” e documentario su Valentino in vetta allo streaming in Italia – JustWatch L’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana: Per i film, stabile in vetta per la s facebook

Nuovo teaser del terzo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms, in arrivo su HBO Max lunedì. x.com