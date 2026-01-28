Totalmente incompatibili | Nuzzo e Di Biase sul palco del teatro di Verbania

Domenica 1° febbraio, il teatro Il Maggiore di Verbania si riempie per lo spettacolo di Nuzzo e Di Biase, che torna sul palco con

Domenica 1° febbraio, alle 21, sul palco del teatro Il Maggiore di Verbania arrivano Nuzzo e Di Biase con lo spettacolo (sold out) "Totalmente incompatibili". In contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, felicemente inadattabili. Per Corrado Nuzzo e Maria Di Biase non valgono né il detto "chi si somiglia si piglia" e neppure "gli opposti si attraggono", perché nulla li accomuna e tutto li allontana. Eppure, nonostante questo, da svariati anni continuano a stare insieme nella vita e in scena: perché? Perché amano le diversità, perché si sentono dei pesci fuor d’acqua, perché sono degli outsider, ma soprattutto perché con il loro disagio fatturano.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Nuzzo Di Biase

Dal 16 gennaio, il Teatro dell’Aquila di Fermo ospiterà la nuova tournée di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, intitolata “Totalmente Incompatibili”.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase portano in scena al Politeama Genovese, venerdì 30 e sabato 31 gennaio, lo spettacolo “Totalmente incompatibili”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nuzzo Di Biase

Argomenti discussi: Corrado Nuzzo e Maria di Biase Totalmente incompatibili; Totalmente incompatibili: Corrado Nuzzo e Maria Di Biase al Politeama Genovese; Corrado Nuzzo e Maria Di Biase totalmente incompatibili: al Politeama doppio appuntamento con il duo comico; Totalmente incompatibili, a Dalmine in scena Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Nuzzo e Di Biase a teatro: 'Totalmente incompatibili' ma insieme da 30 anniAl via la nuova tournéè. Co-conduttori a Sanremo? A loro rischio e pericolo ... adnkronos.com

Nuzzo e Di Biase a Lumezzane con Totalmente incompatibiliLa coppia comica più amata d’Italia porta in scena il nuovo spettacolo tra sketch esilaranti e riflessioni sulla vita di coppia. Posti esauriti, lista d’attesa attiva. quibrescia.it

Agorà. . “Sono totalmente incompatibili con le nostre modalità di gestire la sicurezza. Quindi è stupefacente sentirsi dire che problema c’è, il problema c’è e come.” Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo le parole del ministro Piantedosi sull’arrivo degli - facebook.com facebook