Terzo settore | seconda edizione di Fundraising experience a Palazzo di Varignana

La seconda edizione di FX26 si farà dal 4 al 6 febbraio 2026 al Palazzo di Varignana. L’evento, dedicato a chi lavora nel terzo settore, torna a riunire professionisti e volontari per tre giorni di incontri, workshop e confronti. Gli organizzatori annunciano che sarà un’occasione importante per aggiornarsi sulle nuove strategie di raccolta fondi e condividere esperienze sul campo. La data è fissata, e gli appassionati del settore già si preparano a partecipare.

Tutto pronto per la seconda edizione di FX26 - Fundraising Experience che si terrà, dal 4 al 6 febbraio 2026, al Centro congressi di Palazzo di Varignana. Tre giornate di formazione avanzata, ispirazione e workshop tematici organizzati da Metadonors, società benefit che sviluppa soluzioni.

