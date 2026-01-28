Tassa sulla carne l’Ue ci pensa davvero per affrontare le emissioni di CO?

La Commissione europea sta valutando seriamente l’opzione di introdurre una tassa sulla carne. La proposta nasce dall’esigenza di ridurre le emissioni di CO2 legate all’allevamento e alla produzione di carne. Già in passato si era parlato di questa misura, ma ora sembra che le idee stiano prendendo forma concreta. Nei prossimi mesi, potrebbe arrivare una decisione ufficiale che cambierà le abitudini di consumo di molti italiani.

Negli scorsi anni l'idea di tassare la carne, il prodotto di base e tutti gli alimenti derivanti, era stata presa in considerazione. La proposta però aveva incontrato, ancora prima di diventare concreta, molte critiche e non è mai stata davvero realizzata. Ora qualcosa è cambiato, grazie anche a una maggiore consapevolezza su quanto la produzione di carne impatti sull'ambiente e il consumo di carne sulla salute, la tassa potrebbe essere digerita più facilmente. L'Unione Europea sa che l'industria della carne, così come più in generale l'industria alimentare, contribuisce a un terzo delle emissioni di gas serra a livello globale, seconda solo alla combustione di combustibili fossili.

