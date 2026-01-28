SuperTennis TV si può vedere ora anche su Samsung TV Plus. Il canale, che trasmette il tennis in streaming gratuito, è disponibile su smart TV e dispositivi Galaxy senza bisogno di abbonamento. Basta accendere la TV e cercare il canale per seguire le partite in chiaro.

SuperTennis TV su Samsung TV Plus Il canale FITP su smart tv e dispositivi Galaxy, tennis in chiaro senza abbonamento.. Lo spettacolo del grande tennis diventa fruibile, gratuitamente, per un pubblico ancora più vasto. SuperTennis TV approda in Italia su Samsung TV Plus – e sui dispositivi Galaxy –, la piattaforma di streaming gratuita integrata in tutte le Smart TV Samsung. Da oggi, milioni di spettatori potranno accedere con un semplice click al canale della FITP, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Un passo coerente con la mission che la Federazione Italiana Tennis e Padel porta avanti da decenni: incentivare la pratica sportiva, a tutti i livelli, attraverso la diffusione della passione per il tennis. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - SuperTennis TV, con Samsung TV Plus amplia l’accesso al tennis in streaming gratuito

