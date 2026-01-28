sui negoziati mosca si mette comoda

La Russia si prende tutto il Donbas. Nei negoziati, Mosca sembra non avere fretta e si mette comoda. La Russia insiste nel voler controllare quella zona dell’Ucraina e sembra sicura di ottenere quello che vuole, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. La situazione resta tesa e le trattative continuano, ma Mosca continua a puntare chiaramente sul Donbas.

La cena fra amici e l'interprete “leggenda”. Come i russi si pappano Witkoff La Russia vuole l’area dell’Ucraina conosciuta come Donbas e crede che in un modo o nell’altro l’avrà. La convinzione le deriva dal fatto che saranno gli Stati Uniti a fare in modo che la cessione avvenga. Secondo l’Institute for the Study of War ci vorrà del tempo prima che l’esercito del Cremlino riesca a completare la sua conquista della regione di Donetsk, come minimo riuscirà a farlo entro agosto del 2027. Una data lontana alla quale Mosca può arrivare con un dispendio di uomini e denaro notevole. Per questo pensa che sarà l’Amministrazione americana ad accorciarle la strada, facendo pressione su Kyiv affinché ceda, lasci quella porzione di territorio che sta tenendo con forza perché è da lì che si protegge l’intero paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

