Sondaggi i No al referendum sulla Giustizia hanno raggiunto i Sì

I sondaggi sull’ultimo referendum sulla Giustizia mostrano una svolta inattesa. I No e i Sì sono ormai vicini, con poche differenze di distanza. Per la prima volta, le due posizioni si avvicinano così tanto da risultare praticamente pari. La campagna elettorale si accende, mentre gli italiani si avvicinano al voto senza una chiara maggioranza da entrambe le parti.

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixe mostra un avvicinamento tra il fronte del No e quello del Sì al referendum sulla Giustizia: le due posizioni sono praticamente allineate, per la prima volta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su referendum giustizia

Gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della giustizia indicano un leggero vantaggio per il fronte del Sì.

Il referendum sulla riforma della Giustizia di Nordio si avvicina, con i sondaggi che evidenziano una leggera crescita dei No rispetto ai Sì.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

BARBERO dice no al REFERENDUM sulla giustizia GIUSTIZIA: ha ragione

Ultime notizie su referendum giustizia

Argomenti discussi: Sondaggi referendum: Sì in vantaggio con il 55%, No al 45; Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un pareggio tecnico. Il distacco ridotto a soli 0,2 punti; La settimana politica: dal referendum alla Margherita 4.0; Speranza: Referendum, il Pd non può stare fermo per paura di perdere.

Sondaggi politici 2026, la media/ Governo stabile: Meloni 30%, Pd allunga +10% su Conte. Referendum, Sì al 55I sondaggi politici della Supermedia YouTrend-AGI: stabile Meloni, Governo sale al 48%, in calo solo il M5s. 40% indecisi sul Referendum ... ilsussidiario.net

Sondaggio referendum: testa a testa tra il Sì e il No sulla riforma della giustiziaSecondo una rilevazione dell’istituto Ixè, il 50,1% afferma di essere a favore. Il 49,9% è contrario ... msn.com

+++IL NO RAGGIUNGE IL SI NEI SONDAGGI +++ Referendum, il No raggiunge il Sì nei sondaggi: per Ixé è un “pareggio tecnico”. Il distacco ridotto a soli 0,2 punti. Si tratta del margine inferiore mai registrato dalle rilevazioni effettuate finora. La quota di asten - facebook.com facebook

Sondaggio IXE' - Referendum Giustizia: è pareggio! - Sondaggi Bidimedia - Il Blog x.com