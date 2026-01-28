Sherlock Bones | Piccoli detective delle ossa | Carnevale con il Mapp

Questa domenica il Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell’Università di Pisa apre le sue porte alle famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni. Per il Carnevale, il museo organizza un’attività speciale: i piccoli detective delle ossa potranno scoprire i segreti del corpo umano attraverso un laboratorio divertente e istruttivo. Un modo per unire gioco e apprendimento, portando i più giovani a conoscere da vicino il mondo della medicina e dell’anatomia.

In occasione del Carnevale il MAPP - Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia dell'Università di Pisa organizza un'attività per famiglie con bambini di età dai 6 agli 11 anni. Domenica 8 febbraio 2026, ore 16:00Sherlock Bones: piccoli detective delle ossa Carnevale con il MAPPVia dei Macelli, 2B Largo Padre Renzo Spadoni - Pisa Come dei veri e propri investigatori andremo alla scoperta dei segreti che sono custoditi dalle ossa nella mostra "Segreti del corpo. Un viaggio nell'anatomia umana attraverso la medicina e l'archeologia". Prenotazione necessaria a: info.map@sma.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Sherlock Bones Detective Sherlock Holmes è un giovane detective nelle prime foto della serie tv Young Sherlock Il detective Sherlock Holmes in scena alla ChorusLife Arena con Neri Marcorè

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.