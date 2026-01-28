Sergi Roberto Nico Paz e il primo gol di Morata in 248 giorni invitano il Como del Cesc ad un altro turno

Il Como di Cesc Fabregas si prepara a un nuovo impegno in campionato, dopo una vittoria importante. Sergi Roberto e Nico Paz hanno già dimostrato di essere in forma, e il primo gol di Morata, segnato dopo 248 giorni, dà fiducia alla squadra. La sfida si avvicina e i tifosi sperano in un’altra prestazione convincente. Nel frattempo, l’ambizioso progetto del Como continua a fare progressi, come riportato anche dal quotidiano Marca.

2026-01-28 00:02:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’ambizioso progetto di COME continua a dare passi da gigante. Gli alunni di Cesc Fabregas LUI Hanno caricato la Fiorentina (1-3) piazzarsi nei quarti di Coppa, dove la partita li aspetta. Napoli. Quasi niente. La Fiorentina, penultima in Serie A, ha scelto di riservare De Gea. Tuttavia, colpì per primo. Centro Giovanni Fabbian da destra e Roberto Piccoli L’ha impalata come gli conveniva ha battuto Jean Butez all’8?. Como, schierato dall’inizio alla Jacobo Ramón, Alberto Moreno, Sergi Roberto e Jesús Rodríguez Non si è innervosito.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti discussi: Il Como si guadagna il Napoli ai quarti: 3-1 in rimonta alla Fiorentina; La squadra di Fabregas vince in rimonta 3-1 a Firenze. Reti di Piccoli, Sergi Roberto, Nico Paz e Morata.; Campionato e Coppa Italia, il Como vola: gran rimonta con la Fiorentina, nei quarti il Napoli; Fiorentina-Como di Coppa Italia, il risultato 1-3: i lariani rimontano con i gol di Sergi Roberto, Nico Paz e Morata.

Pagelle Fiorentina-Como 1-3, Fabregas show anche in Coppa Italia: Nico Paz la ribalta, Morata segna al rientroCoppa Italia, ottavi di finale: il Como ribalta la Fiorentina. Finisce 1-3, dopo Piccoli a segno Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Ai quarti Napoli-Como. sport.virgilio.it

Fiorentina-Como 1-3: Sergi Roberto, Nico Paz e Morata ribaltano Piccoli, i lariani si guadagnano il Napoli ai quartiCOPPA ITALIA - Piccoli illude la Fiorentina, ma Sergi Roberto, Nico Paz e Morata qualificano il Como ai quarti: ora il Napoli. eurosport.it

Il Como 1907 torna ai quarti di finale di Coppa Italia dopo 40 anni, grazie alla vittoria esterna per 3–1 contro la Fiorentina. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, Sergi Roberto ha trovato il gol del pareggio al 20’ con una conclusione in area, chiudendo il primo - facebook.com facebook

Diario di bordo da Firenze: - Quarti di finale di Coppa Italia (40 anni dopo il Como di Marchesi) - Terza vittoria consecutiva e 12 gol segnati - Primo gol di Sergi Roberto - Crescita esponenziale di Kuhn - Primo gol di MORATA Che dire... È IL MAGICO COMO x.com