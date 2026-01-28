Amelio Castro Grueso sorride mentre si allena con la spada, felice di aver trovato nel suo sport una via di rinascita. Rifugiato in Italia, il giovane schermidore colombiano, nato nel 1992, ha deciso di voltare pagina e di costruire una nuova vita attraverso la scherma e i rapporti umani.

Amelio Castro Grueso sembra felice. Attraverso lo sport e il calore umano, lo schermidore colombiano, rifugiato in Italia, classe 1992, ha trovato una nuova missione. In sedia a rotelle a causa di un incidente stradale nel 2012, abbandonato dalla famiglia e orfano di madre, è nel nostro Paese, con asilo politico, dal 2022. Nel 2024 ha preso parte ai Giochi Paralimpici di Parigi nella Squadra Paralimpica Rifugiati. Oggi, però, la carriera di Castro è in pericolo. E per evitare che finisca qui, vista la cronica assenza di risorse dello sport paralimpico, ha bisogno di trovare risorse in un altro modo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Salvarsi con la scherma

Approfondimenti su Amelio Castro Grueso

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

This is what Gospel Rap sounds like in Louisiana!