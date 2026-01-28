La notte scorsa, qualcuno ha rubato l’auto della Croce Gialla di Recanati. È un colpo che fa arrabbiare tutta la comunità, soprattutto perché si tratta di un’auto usata ogni giorno per consegnare pasti, medicine e beni essenziali alle persone più bisognose. La sede dell’associazione si trova in via Nazzario Sauro e, in poco tempo, i volontari si sono resi conto che il veicolo era scomparso. Ora si cercano testimoni e si spera che le forze dell’ordine riescano a ritrovare l’auto al più

Un episodio che colpisce non solo un’associazione di volontariato, ma l’intera comunità. Nel corso della notte di due giorni fa la Croce Gialla di Recanati, la cui sede si trova in via Nazzario Sauro, è stata vittima di un furto: ignoti hanno sottratto un’ autovettura di servizio utilizzata quotidianamente per il trasporto di pasti, medicine e beni essenziali alle persone più fragili del territorio. A denunciare l’accaduto è stata la presidente Elisabetta Bernacchini, che con amarezza ha raccontato quanto avvenuto nelle ultime ore. "L’altra mattina – spiega – ci siamo accorti che una nostra auto non c’era più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubata nella notte un’auto alla Croce Gialla

Approfondimenti su Croce Gialla Recanati

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Croce Gialla Recanati

Argomenti discussi: Rubata nella notte un’auto alla Croce Gialla; CROCETTA DEL MONTELLO | AUTO RUBATA RITROVATA DOPO IL DOPPIO FURTO, GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’; Fuga nella notte con auto rubata: speronato mezzo dei Carabinieri, arrestato un 32enne tra Umbria e Toscana; Auto rubata nella notte a Vasto: sparisce un’Alfa Romeo Giulietta.

Rubata nella notte un’auto alla Croce GiallaUn ladro si è introdotto nella struttura e ha portato via una Fiat Punto. La presidente: Serviva per consegnare medicinali e cibo ... ilrestodelcarlino.it

NOTTE DI FURTI A OULX: AUTO FORZATE E RUBATA UNA FIAT PANDA, RITROVATA DANNEGGIATAOULX – Notte di furti a Oulx. Tra lunedì e martedì 27 gennaio ignoti hanno preso di mira alcune automobili parcheggiate in paese. In via San Lorenzo, a un residente è stata forzata l’auto: dall’abitac ... valsusaoggi.it

La ditta Giaccaglia termoidraulica dona alla Croce Gialla una fornitura di felpe invernali - facebook.com facebook