Rottamazione quinquies per chi ha pagato la quater la proposta di FdI

Fratelli d’Italia propone di allargare la sanatoria fiscale. La maggioranza chiede di estendere la possibilità di rottamare i debiti anche a chi ha già pagato la precedente quater. La proposta arriva nel decreto Milleproroghe, con l’obiettivo di aiutare chi si trova in difficoltà e ha ancora debiti da regolarizzare. La discussione è aperta in Parlamento, mentre i contribuenti aspettano di capire se potranno usufruirne.

Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe per estendere la platea della cosiddetta rottamazione quinquies, la nuova sanatoria dei debiti fiscali e contributivi. La proposta del deputato Andrea Volpi mira a includere anche i contribuenti che risultano in regola con i pagamenti della precedente rottamazione quater, una categoria ora esclusa. Intanto, la quinquies è già partita: dal 20 gennaio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aperto il portale per le domande, che dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2026. Cosa dice l’emendamento. Secondo l’emendamento, Fratelli d’Italia chiede di allargare la rottamazione anche a coloro che hanno pagato quanto dovuto nella quater, ma che attualmente non possono usufruire della nuova agevolazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rottamazione quinquies per chi ha pagato la quater, la proposta di FdI Approfondimenti su Milleproroghe rottamazione Rottamazione quinquies anche per chi è in regola con la quater: Fdi estende la platea nella legge di Bilancio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milleproroghe rottamazione Argomenti discussi: Cosa prevede la Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali; DURC regolare per chi aderisce alla Rottamazione-quinquies; Quinta rottamazione, al via le adesioni online. C'è tempo fino al 30/4; Rottamazione Quinquies: chi può partecipare e cosa tenere a mente prima di aderire. Rottamazione quinquies per chi ha pagato la quater, la proposta di FdIL’emendamento FdI al Milleproroghe punta ad allargare la rottamazione quinquies ai contribuenti in regola con la quater. Scadenze e regole ... quifinanza.it Rottamazione quinquies: il filtro dei debiti ammessi: non tutto è rottamabileRottamazione quinquies: la seconda opportunità per i decaduti. Ecco le regole per rientrare in gioco e i filtri dei debiti ammessi ... quotidianodiragusa.it Buonasera, rottamazione quinquies Posso presentare 2 richieste dividendo cosi il carico complessivo per permettere al cliente di portarne avanti almeno 1. Credo di si Grazie a tutti - facebook.com facebook #Tg2ItaliaEuropa, approfondimento dedicato alla Rottamazione Quinquies. Poi le prossime #Olimpiadi Invernali #MilanoCortina. E molto altro... Tra poco ore 10,00 @RaiDue @RaiPlay Conduce @marziaronc x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.