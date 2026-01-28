Roma in emergenza ma Gasp carica | Siamo davvero in pochi ma vogliamo restare nelle prime otto

Roma affronta un momento difficile con molti infortuni e pochi attaccanti disponibili. Domani, nella trasferta di Atene contro il Panathinaikos, il tecnico Gasp si presenta con poche scelte e scherza sulla possibilità di schierare Mancini o Ndicka come attaccanti. La squadra vuole mantenere la posizione nelle prime otto, anche con le difficoltà.

Ci sarà da soffrire, non fosse altro perché domani Gasperini scenderà in campo senza poter contare su otto giocatori. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato infatti Ferguson, con il riacutizzarsi del dolore a quella caviglia che lo tormenta dalla scorsa estate. "Ferguson ha avuto un riacutizzarsi del solito problema contro lo Stoccarda, di certo non è un ragazzo fortunato - dice l’allenatore della Roma - Sicuramente cercheremo di fare risultato: siamo nei primi otto e vogliamo restarci, anche per evitare i playoff. Seppur mi viene da dire una cosa: noi siamo cresciuti giocando partite, fare eventualmente il playoff non sarebbe un problema insormontabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia in programma martedì alle 21:00, rappresenta un match importante per entrambe le squadre.

