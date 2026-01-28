Rifiuti speciali e oli sversati in fogna | scatta l' arresto dopo il blitz dei carabinieri

I carabinieri di Orta di Atella, insieme al Nucleo Forestale di Marcianise, hanno fatto irruzione in un deposito e scoperto rifiuti speciali e oli sversati nelle fogne. Durante il blitz, hanno arrestato un uomo di 52 anni sorpreso mentre gestiva illecitamente i materiali. L’operazione conferma quanto sia diffusa questa forma di illegalità, con le forze dell’ordine che intensificano i controlli sul territorio.

I carabinieri della Stazione di Orta di Atella, coadiuvati dal Nucleo Forestale di Marcianise, hanno eseguito un blitz contro la gestione illecita di rifiuti, arrestando in flagranza un uomo di 52 anni del luogo. Inoltre, parte degli oli industriali di risulta sarebbe stata sversata direttamente nella pubblica fognatura, aumentando il rischio ambientale per il territorio. L’area interessata, estesa per circa 320 metri quadrati e suddivisa in due capannoni, è stata posta sotto sequestro penale. Al 52enne è stata contestata anche una sanzione amministrativa di 4.133,30 euro per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Orta di Atella Officina piena di rifiuti pericolosi, scatta il blitz dei carabinieri: in manette 48enne | FOTO Blitz Esercito e Carabinieri in “Terra dei Fuochi”: a Teverola sorpreso camion con rifiuti pericolosi, un arresto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Orta di Atella Argomenti discussi: Sicurezza, 37enne denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi; Discarica abusiva nel terreno di un'azienda, in 60 metri quadri c'erano lavatrici, ringhiere e anche rifiuti speciali pericolosi:...; Arpa Molise, Report sul controllo del territorio - SNPA; Roma, al via i Punti ecologici rionali per rifiuti domestici speciali. COMUNE DI GENOVA * : «LA POLIZIA LOCALE DENUNCIA 37ENNE PER ABBANDONO DI 75 KG DI OLI ESAUSTI, RIFIUTI PERICOLOSI RINVENUTI IN VIA BUSCAGLIA»Il costante monitoraggio del territorio nella Media Valbisagno ha portato ad un importante risultato nel contrasto agli illeciti ambientali. Gli agenti della ... agenziagiornalisticaopinione.it Bagnacavallo, un cumulo di rifiuti a ridosso dell’officina abusiva: 500 litri di oli esausti e 300 metri cubi di pneumaticiI Carabinieri Forestali del Nucleo di Bagnacavallo hanno individuato in un Comune della Bassa Romagna, un’attività abusiva di autoriparazione ... corriereromagna.it Hai un'azienda Gestisci correttamente i tuoi rifiuti Per un corretto smaltimento dei rifiuti in particolare quelli speciali e aziendali è fondamentale affidarsi a ditte specializzate e autorizzate. Chi è il responsabile • La responsabilità dello sma facebook Scoperta una discarica abusiva a Lequile: rifiuti speciali accumulati senza permessi, area sequestrata e imprenditore denunciato. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.