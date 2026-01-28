Quote vincente scudetto Serie A 2025-26 | Inter al comando!

La stagione di Serie A 2025-26 inizia con l’Inter in testa alle scommesse. Le quote antepost per il titolo vedono i nerazzurri favoriti, seguiti da vicino da altre big del calcio italiano. Gli operatori scommettono sull’Inter come possibile vincitrice, ma ancora nulla è deciso. La corsa allo scudetto è aperta e tutto può succedere.

Eccoci all’appuntamento annuale con l’articolo dedicato alle quote antepost sul vincente dello scudetto della prossima stagione di Serie A, ovvero la 2025-26. C’è stato un valzer di allenatori davvero importante ma i campioni in carica del Napoli hanno trattenuto Antonio Conte, un vero colpo se così si può dire. L’Inter riparte da un eroe del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

