Quali sono gli arredi che non dovresti mai avere all’ingresso di casa

Entrare in una casa dovrebbe essere un piacere, ma spesso l’arredo dell’ingresso rovina tutto. Molti scelgono mobili e decorazioni senza pensare all’effetto complessivo. Non è raro vedere scarpe, cappotti e oggetti disordinati all’ingresso, creando subito confusione. Si rischia di dare una prima impressione negativa, anche se il resto della casa è curato. Per questo, bisogna fare attenzione a cosa si mette all’ingresso e scegliere con cura gli arredi giusti, evitando elementi che appesantiscono lo spazio o creano ingombro.

