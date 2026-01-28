PUBG Mobile infrange un Guinness World Record durante il Friend Fest

Durante il Friend Fest, PUBG Mobile ha stabilito un nuovo record mondiale, coinvolgendo migliaia di giocatori da tutto il mondo. L’evento ha visto una partecipazione massiccia, con utenti che hanno sfidato i limiti e fatto segnare un risultato che entrerà nel Guinness. La community del gioco si conferma più forte che mai.

PUBG Mobile ha ufficialmente infranto un Guinness World Record, dimostrando ancora una volta la forza e la compattezza della sua community globale. In occasione del Friend Fest, il celebre titolo mobile ha stabilito il record per il " Maggior numero di coppie che eseguono una stretta di mano coreografata in più sedi ". L'evento si è svolto il 25 gennaio e ha coinvolto centinaia di partecipanti in diverse parti del mondo. Un'iniziativa simbolica che mette al centro il tema dell'amicizia, uno dei valori chiave del gioco. Il tentativo di record si è tenuto in contemporanea in quattro città: Jakarta (Indonesia), Istanbul (Turchia), Il Cairo (Egitto) e Islamabad (Pakistan).

