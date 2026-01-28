Pregliasco dice quali farmaci prendere per curare l' influenza K sono gli antivirali Oseltamivir e Zanamivir

Fabrizio Pregliasco ha spiegato quali sono i farmaci giusti contro l’influenza K. Il virologo consiglia di usare gli antivirali Oseltamivir e Zanamivir, ma solo in determinate situazioni. Ha precisato che questi farmaci devono essere prescritti dal medico e assunti al momento giusto per essere efficaci.

L'influenza K continua a colpire, anche se il picco epidemico sembra ormai superato. Gli esperti, tuttavia, ritengono che la coda dell'ondata influenzale potrebbe protrarsi fino alla fine di febbraio. Il virologo Fabrizio Pregliasco ricorda che esistono due farmaci antivirali specifici che possono essere utili, se somministrati dietro preciso consiglio medico: si tratta di Oseltamivir e Zanamivir. I numeri dei contagi restano elevati: i casi complessivi potrebbero raggiungere almeno 14 milioni, in linea con la stima iniziale.

