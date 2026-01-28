Ponte Kennedy tregua olimpica per il cantiere del teleriscaldamento | corsie più larghe

Una tregua temporanea sul ponte Kennedy, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dal 6 al 22 febbraio, il cantiere del teleriscaldamento si fermerà per permettere un allargamento delle corsie. L’obiettivo è migliorare la fluidità del traffico, che in quel periodo potrebbe diventare ancora più intenso con gli eventi olimpici alle porte.

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina l'ingombro del cantiere verrà ridotto "per rendere più fluido il traffico". Completati i lavori in via Fiandra Una pausa olimpica per il cantiere del teleriscaldamento sul ponte Kennedy. Dal 6 al 22 febbraio, in concomitanza con le olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l'ingombro del cantiere verrà ridotto in maniera tale da allargare le corsie di marcia “e rendere più fluido il traffico veicolare, inclusi il transito di camion ed eventuali mezzi di emergenza”. Lo ha comunicato Acinque Energy Greenway, la società che sta realizzando la rete di teleriscaldamento per Lecco, Malgrate e Valmadrera.🔗 Leggi su Leccotoday.it

