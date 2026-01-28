Perché riformare la giustizia oggi | dalla Costituzione nata contro l’ingerenza politica fascista alla necessità di garantire la terzietà psicologica e reale del giudice

In Italia, si discute molto sulla riforma della giustizia. La volontà è di rendere i giudici più indipendenti e di eliminare l’ingerenza politica. La Costituzione, nata dopo il fascismo, aveva già messo le basi per limitare l’intervento dello Stato nel sistema giudiziario. Ora, però, si punta a rafforzare la terzietà dei magistrati, garantendo che le decisioni siano più autonome e meno influenzate dal potere politico. La separazione delle carriere e l’indipendenza del giudice diventano strumenti chiave per rispond

Parte prima Per comprendere davvero il senso della riforma costituzionale della giustizia oggi in discussione, è necessario partire da una premessa storica spesso evocata, ma raramente analizzata fino in fondo, rappresentata dalla circostanza che la Costituzione repubblicana Italiana non nasce come un modello astratto di equilibrio dei poteri, bensì come risposta a un trauma concreto costituto dall’esperienza negativa del regime fascista che aveva piegato la giustizia al potere politico. Nel sistema fascista, infatti, il pubblico ministero dipendeva gerarchicamente dall’esecutivo e il giudice, pur formalmente indipendente, era esposto a pressioni e condizionamenti politici istituzionalizzati e non come fenomeno sporadico come potrebbe accadere al giorno d’oggi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riforma della giustizia, scontro finale tra politica e toghe - Re Start 30/10/2025

Ultime notizie su Costituzione giustizia

Argomenti discussi: Referendum giustizia, vademecum per il No alla riforma della magistratura - CGIL; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia.

Domande e risposte sul referendum della giustizia: perché servono due CSM e il sorteggio dei componenti, con la garanzia dell’Alta Corte disciplinareIl referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo, non riguarda solo gli addetti ai lavori. Tocca il rapporto tra cittadini e potere giudiziario, la fiducia nell ... ilriformista.it

PERCHÉ SÌ ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IL SORTEGGIOSe c’è un risultato mediatico ottenuto dalla propaganda dei sostenitori del No al referendum è quello di aver impegnato i sostenitori del Sì a smentire le loro colossali mistificazioni piuttos ... opinione.it

VOTA NO PER DIFENDERE #GIUSTIZIA #COSTITUZIONE #DEMOCRAZIA La riforma riguarda tutte le cittadine e tutti i cittadini, è in gioco la Costituzione e la qualità della nostra democrazia https://www.cgilmodena.it/p=105469 CGIL Confederazione Gen - facebook.com facebook

VOTA NO PER DIFENDERE #GIUSTIZIA #COSTITUZIONE #DEMOCRAZIA La riforma riguarda tutte le cittadine e tutti i cittadini, è in gioco la Costituzione e la qualità della nostra democrazia cgilmodena.it/p=105469 @cgilnazionale @ERCGIL @RosyMoo x.com