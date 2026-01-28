Paura in Istria | colpi d' arma da fuoco contro un conoscente arrestato

In Istria, un uomo ha sparato contro un conoscente. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La polizia ha arrestato il sospettato, ora sotto accusa per tentato omicidio. La situazione resta tesa, ma per ora non ci sono feriti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha innescato una denuncia per tentato omicidio. Lo scorso 26 gennaio in Istria, più precisamente nell'abitato di Malija, nella zona a nord delle saline di Sicciole, è andato in scena un vero e proprio far west. Un quarantenne residente nella.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Istria Colpi Un ordigno artigianale e colpi di arma da fuoco contro una coppia: arrestato per tentato omicidio Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Istria Colpi Argomenti discussi: Paura in Istria: colpi d'arma da fuoco contro un conoscente, arrestato. Paura in Istria: colpi d'arma da fuoco contro un conoscente, arrestatoSi tratta di un quarantenne residente a Malija, a nord delle saline di Sicciole. L'uomo è stato fermato dagli agenti della questura di Capodistria nella mattinata dello scorso 26 gennaio. Nessuno è ri ... triesteprima.it Ancora paura in lungobisagno Istria: centauro in codice rosso nello stesso punto del tragico incidente di 6 giorni fa, traffico paralizzato genovaquotidiana.com/2026/01/27/anc… x.com Oltre trecento persone hanno riempito la chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano a Sampierdarena per l’ultimo saluto a Peter Luis Lopez Borja, morto in un incidente stradale in lungobisagno Istria. Sul feretro la maglia dell’Inter e attorno un mare di fiori. facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.