Paura in Istria | colpi d' arma da fuoco contro un conoscente arrestato

Da triesteprima.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Istria, un uomo ha sparato contro un conoscente. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La polizia ha arrestato il sospettato, ora sotto accusa per tentato omicidio. La situazione resta tesa, ma per ora non ci sono feriti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha innescato una denuncia per tentato omicidio. Lo scorso 26 gennaio in Istria, più precisamente nell'abitato di Malija, nella zona a nord delle saline di Sicciole, è andato in scena un vero e proprio far west. Un quarantenne residente nella.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

