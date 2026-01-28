Paolo Fox l' oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 | le previsioni segno per segno

Questa mattina, Paolo Fox ha rilasciato le sue previsioni per giovedì 29 gennaio 2026. Secondo l’astrologo, molte persone si troveranno ad affrontare nuove opportunità, mentre altri dovranno fare attenzione a eventuali ostacoli. Le stelle indicano che alcuni segni potrebbero vivere momenti di riflessione, altri di cambiamento. È una giornata che invita alla cautela, ma anche alla voglia di ripartire con entusiasmo.

Scopri cosa le stelle hanno in serbo per te nella giornata di giovedì 29 gennaio 2026. Ecco le previsioni astrologiche di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali, tra opportunità, riflessioni e nuovi inizi. La giornata si apre con una ventata di energia: cogli le occasioni che si presentano e non temere di esprimere quello che senti. In amore c’è bisogno di chiarezza, mentre sul lavoro ci sono novità interessanti in arrivo. È il momento di lasciarsi alle spalle il passato e guardare avanti con fiducia. Sul fronte professionale si intravedono soluzioni che aspettavi da tempo, mentre in ambito relazionale la tua stabilità sarà premiata.🔗 Leggi su Pisatoday.it

