PALINSESTI 1-7 FEBBRAIO 2026 | LE OLIMPIADI INVERNALI CUORI IL MILIONARIO AD OLTRANZA

Nel palinsesto tra l’1 e il 7 febbraio 2026 ci sono le Olimpiadi Invernali a partire dalla cerimonia di apertura alle 19:45. Rai, Mediaset e altri canali si preparano a trasmettere gli eventi, con moltissimi programmi in onda tra sport, film e show. La giornata sarà ricca di appuntamenti, tra cui anche le nuove stagioni di alcune serie e il tradizionale torneo di “Chi Vuol Essere Milionario”.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall’1 al 7 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (16) new L: La Preside (44) 1ªTv M: L’Invisibile (12) new M: L’Invisibile (22) 1ªTv G: Don Matteo 15 (510) 1ªTv V: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali S: The Voice Kids (56) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (44) M: Io Sono Farah 1ªTv M: Una Nuova Vita (24) 1ªTv G: Striscia La Notizia (35) V: Colpa dei Sensi (23) 1ªTv S: C’è Posta per Te (59) La cerimonia di apertura inizierà alle 19:45 Nessuna segnalazione Rai2 D: Mio Padre è un Sicario 1ªTv L: John Wick 3: Parabellum M: Boss in Incognito (44) M: What’s Love? G: Neve, Ghiaccio e Gloria V: Nessuno Può Scaricare Mia Figlia 1ªTv S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Taken: La Vendetta M: Le Iene Presentano: Il Verdetto M: Inter-Torino G: Atalanta-Juventus V: Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare S: Una Notte al Museo 2 Il 0402, ore 23:20 – Il Collegio (66) Il 0604, ore 8:45, 10:05, 14:00 – Giochi Olimpici I Giochi Olimpici saranno intervallati dal Tg Sport Olimpico Dal 0202, ore 06:45 – A-Team Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: The New Toy S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Miami Supercops Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: Misery Non Deve Morire L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Ti Amerò. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 1-7 FEBBRAIO 2026: LE OLIMPIADI INVERNALI, CUORI, IL MILIONARIO AD OLTRANZA

