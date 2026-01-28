Orrore nella colonia | sparano al gatto muore dopo ore

Da lanazione.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gatto della colonia felina di Palaia è stato trovato ferito lunedì mattina nella zona della Carbonaia. Qualcuno gli ha sparato, e l’animale è morto dopo ore di agonia. La scoperta ha scosso gli abitanti del paese, che chiedono giustizia e maggiore tutela per gli animali. La polizia ha già avviato le indagini per trovare il responsabile.

Palaia (Pisa), 28 gennaio 2026 – Un gatto della colonia felina di Palaia è stato trovato lunedì mattina ferito nella zona della Carbonaia. Ferito da un colpo di fucile. La segnalazione è arrivata a Barbara Bellettini, titolare della Fattoria dei Barbari e presidente dell’associazione che opera in attività con gli animali e terapie, e ad Andrea Frey, responsabile di una delle colonie feline del territorio. Le due donne hanno trovato l’animale in condizioni critiche. Il gatto si presentava bagnato a causa delle piogge dei giorni precedenti, in stato di ipotermia e con un marcato edema sul muso. A causa dell’intenso dolore e dello stato generale compromesso è stata necessaria la sedazione completa per consentire la valutazione diagnostica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

orrore nella colonia sparano al gatto muore dopo ore

© Lanazione.it - Orrore nella colonia: sparano al gatto, muore dopo ore

Approfondimenti su Palaia Colonia

Pitbull assaltano colonia felina e sbranano un gatto, orrore nel quartiere

Le sparano davanti al figlio di 6 mesi: orrore. Violenza disumana

Un episodio di violenza estrema ha sconvolto una comunità, quando un bambino di sei mesi è stato vittima di un attacco davanti ai suoi genitori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palaia Colonia

Argomenti discussi: Orrore nella colonia: sparano al gatto, muore dopo ore.

orrore nella colonia sparanoOrrore nella colonia: sparano al gatto, muore dopo oreColpo di fucile alla testa e da distanza ravvicinata. Soccorso in zona Carbonaia da due animaliste, ma non c’è stato nulla da fare ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.