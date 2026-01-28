Oroscopo Scorpione Febbraio 2026 – Tagliare il superfluo per rinascere

Febbraio 2026 si presenta come un mese di grandi cambiamenti per lo Scorpione. Le energie sono forti e spingono a fare scelte chiare, senza lasciarsi tentare da mezze misure. È il momento di eliminare ciò che non serve più e di guardare avanti con determinazione.

Febbraio 2026 è un mese intenso e trasformativo per lo Scorpione. Le energie spingono verso decisioni nette, senza possibilità di compromessi. Ciò che non è autentico tende a emergere e a chiedere una chiusura. Non è una perdita, ma un passaggio necessario per liberare spazio a qualcosa di più vero. Sul lavoro è il momento di fare pulizia. Situazioni ambigue, collaborazioni poco chiare o progetti che non ti rappresentano più arrivano a un punto di svolta. Febbraio favorisce scelte coraggiose e strategie a lungo termine. Dal punto di vista economico, attenzione ai rischi inutili: meglio puntare su ciò che conosci bene. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

