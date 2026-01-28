Oroscopo Sagittario Febbraio 2026 – Ritrovare il senso prima della corsa

Febbraio 2026 invita il Sagittario a prendersi una pausa. È un mese di riflessione, non di grandi decisioni o avventure. Il cielo suggerisce di rallentare e di ritrovare il senso di ciò che conta davvero, prima di riprendere la corsa.

Febbraio 2026 chiede al Sagittario di rallentare consapevolmente. Non è un mese di grandi slanci o cambiamenti improvvisi, ma di riallineamento interiore. Le energie ti invitano a capire perché fai ciò che fai, prima ancora di decidere come farlo. Sul lavoro senti il bisogno di dare più significato a ciò che porti avanti. Febbraio è ideale per rivedere obiettivi, strategie e direzioni professionali. Se stai pensando a un cambiamento, questo è il mese giusto per prepararlo, non per lanciarlo. Attenzione alle spese impulsive: meglio pianificare che rischiare. In amore il Sagittario è più riflessivo del solito. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

