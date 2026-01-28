Oroscopo Capricorno 2026 un anno per tagliare i rami secchi e aprirsi al nuovo | intesa con Vergine alchimia col Cancro Sagittario? In salita

Il 2026 si apre con una spinta a cambiare per il Capricorno. Saturno e Nettuno in Ariete spingono a muoversi, a fare chiarezza e a lasciarsi alle spalle situazioni che non funzionano più. L’anno porta l’occasione di tagliare i rami secchi e di aprirsi a nuove possibilità. In amore, le stelle favoriscono un’intesa con la Vergine e un’alchimia col Cancro. Il Sagittario invece si trova in salita, con meno certezze. Per il Capricorno, sarà un anno di scelte

