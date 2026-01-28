Oroscopo Bilancia Febbraio 2026 – L’equilibrio non è compiacere tutti

Febbraio 2026 si presenta come un mese di decisioni importanti per chi è nato sotto il segno della Bilancia. Le stelle spingono a rivedere il modo di cercare equilibrio: non si tratta più di evitare i conflitti, ma di affrontarli con maggiore maturità. È un periodo in cui bisogna fare scelte chiare e mettere in discussione alcune abitudini per trovare una stabilità vera.

Febbraio 2026 è un mese di scelte decisive per la Bilancia. Le energie ti spingono a rivedere il modo in cui cerchi armonia: non più evitando i conflitti, ma affrontandoli con maturità. È il momento di capire dove stai davvero bene e dove, invece, stai solo cercando di non disturbare. Sul lavoro emergono situazioni che richiedono una presa di posizione chiara. Febbraio favorisce accordi, collaborazioni e negoziazioni, ma solo se basati su equità reale. Evita di dire sì per quieto vivere: a lungo andare rischi di pagare tu il prezzo. Buon periodo per sistemare contratti e questioni legali o amministrative. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

