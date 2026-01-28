Nuovo documentario di Amanda Know La famiglia di Meredith | Riapre una ferita
A Perugia, la famiglia di Meredith si dice stanca di rivivere ancora una volta quella tragedia. Amanda Know ha appena presentato un nuovo documentario che riporta alla ribalta i ricordi di quella notte fatale. La famiglia di Meredith critica l’operato della regista, definendo inopportuno continuare a sfruttare una ferita aperta. La tensione cresce mentre l’episodio torna al centro dell’attenzione pubblica, suscitando emozioni forti tra chi ha vissuto la perdita.
Perugia, 28 gennaio 2026 - "Inopportuno tornare ancora su quella tragedia. Amanda Know continua a rimescolare una storia triste che ha visto morire tragicamente la povera Meredith". Amanda Knox,. assolta dall’accusa di avere partecipato all’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel novembre del 2007 È con queste parole che l' avvocato Francesco Maresca, legale della famiglia della studentessa inglese Meredith Kercher, commenta l'uscita di "Bocca del lupo" (Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy), il nuovo documentario dedicato al ritorno in Italia della 38enne americana, visibile sulla piattaforma di streaming on-demand Hulu dal 26 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
