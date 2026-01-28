Il nuovo distretto sanitario di Palazzuolo sul Senio rischia di saltare. L’Asl Toscana Centro ha cambiato idea sui costi, e ora la realizzazione dell’immobile in via Duca d’Aosta è in bilico. Meno di un anno fa, l’ex-vicesindaco Menghetti aveva festeggiato l’acquisto, definendola una delle battaglie più importanti della sua carriera. Ora, però, la situazione si fa complicata.

Quando l’Azienda USL Toscana Centro formalizzò, meno di un anno fa, l’acquisto del grande immobile in via Duca d’Aosta nel centro storico di Palazzuolo sul Senio, per farne la sede del nuovo distretto sanitario, l’ex-vicesindaco Iacopo Menghetti festeggiò: "Era forse – confida - una delle questioni più importanti sulle quali mi sono impegnato, da assessore alla sanità". Si sarebbe così portata un’attività di rilievo, come la nuova "Casa della Salute", ambulatori, guardia medica, servizi sanitari, in pieno centro. E non solo, si sarebbe risanato un grande immobile, incompiuto e fatiscente da tanti anni – noto ai palazzuolesi come "Casa di Pippo" - che si affaccia su una delle strade più importanti del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo distretto sanitario in bilico: "Costi alti, l’Asl ha cambiato idea?"

Approfondimenti su Palazzuolo sul Senio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palazzuolo sul Senio

Argomenti discussi: Nuovo distretto sanitario in bilico: Costi alti, l’Asl ha cambiato idea?; Distretto Socio Sanitario 50, pubblicato l’avviso per la gestione del nuovo Centro per donne vittime di violenza; Taglio del nastro per due nuove case della comunità a Roma: Nuovi servizi per le periferie; Moie di Maiolati, di nuovo attiva la sede della continuità assistenziale.

Nuovo distretto sanitario in bilico: Costi alti, l’Asl ha cambiato idea?E non solo, si sarebbe risanato un grande immobile, incompiuto e fatiscente da tanti anni – noto ai palazzuolesi come Casa di Pippo - che si affaccia su una delle strade più importanti del centro. lanazione.it

Potenziato il trasporto sociale a Carsoli: ecco il nuovo piano navetta per il Distretto SanitarioCarsoli - L'Amministrazione Comunale di Carsoli ha reso operativo, a partire da Gennaio 2026, il nuovo piano per il trasporto sociale destinato a collegare il capoluogo e tutte le sue frazioni con ... terremarsicane.it

Capaccio Paestum. Nuovo distretto sanitario in via Magna Graecia: dopo oltre 20 anni a breve sarà realtà. Conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria. LEGGI https://shorturl.at/Ipj8v #CAPACCIOPAESTUM #DISTRETTOSANITARIO - facebook.com facebook

La periferia più chic di Milano: le novità del nuovo distretto glam ora suhttps://www.milanocittastato.it/evergreen/sopra-sara-il-nuovo-quartiere-glam-chic-di-milano/ x.com