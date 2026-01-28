L’aeroporto di Rimini ha annunciato nuovi voli Wizz Air, anche se questa volta niente destinazioni a Barcellona. La compagnia aerea rafforza le rotte verso est, puntando su città dell’est Europa, mentre la tratta per la capitale catalana è stata temporaneamente sospesa. I dati sui passeggeri continuano a salire, e il bilancio dello scalo si avvicina a zero perdite. Rispetto ad altri aeroporti regionali come Parma e Forlì, Rimini si conferma in buona salute, con numeri positivi e una gestione più stabile.

Rimini, 28 gennaio 2026 – L’ aeroporto Fellini guarda sempre più a Est, mentre perde Barcellona. Nel frattempo i conti tornano perché i passeggeri continuano a crescere e il bilancio si avvicina a zero perdite, collocando lo scalo riminese in una situazione molto positiva se confrontata con gli altri piccoli scali in Regione: Parma e Forlì. L’investimento di Wizz Air sul Fellini: nuovi voli estivi per la Moldavia . Questa l’istantanea sull’aeroporto alla vigilia di un’annata con nuove destinazioni. Come si è detto i voli puntano a est. Wizz Air ha deciso di investire sul Fellini e ieri ha aperto le vendite del volo che collegherà lo scalo riminese con Chisinau, in Moldavia, a partire dal 9 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi voli Wizz Air dall’aeroporto di Rimini (ma non c’è più Barcellona)

Approfondimenti su Rimini Aeroporto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rimini Aeroporto

Argomenti discussi: Wizz Air annuncia la nuova rotta tra Venezia e Craiova; Pisa–Iasi, nuovo volo Wizz Air dal 23 maggio; Wizz Air aprirà il 23 maggio la nuova rotta da Venezia a Craiova; Aeroporto Marco Polo, Wizz Air apre la nuova rotta Venezia-Craiova.

Toscana Aeroporti: nuovi voli per Minorca e la MoldaviaIl nuovo collegamento tra l’ Aeroporto di Pisa e Ia?i, operato da Wizz Air a partire dal 23 maggio 2026, con frequenze bisettimanali (martedì e sabato) non risponde solo alle esigenze della comunità r ... nove.firenze.it

Wizz Air punta su Palermo: nuovi voli per la Città Bianca, le info su giorni e prezziNuova destinazione chiave e porta di accesso ai Balcani. Il collegamento sarà garantito da tre voli settimanali. Biglietti già disponibili. Tutti i dettagli nell'articolo ... balarm.it

Wizz Air : nuove rotte in vendita La compagnia aerea low cost Wizz Air ha posto in vendita nuovi collegamenti aerei non stop, anche da e per l'Italia. Tre su sei interessano il nostro paese! L'Italia sempre più importante con quasi 300 rotte! Quali sono le nuove r - facebook.com facebook

Pisa–Iasi, nuovo volo Wizz Air dal 23 maggio x.com