Un ex allievo di Amici entra nel cast della nuova serie di Prime Video, ‘Love me Love me’. La sua presenza ha sorpreso molti fan del talent, che lo hanno visto crescere nel programma. Ora si dedica a questa nuova avventura televisiva, lasciando alle spalle il passato nel talent show. La serie sta già attirando l’attenzione e lui si prepara a mostrare un lato diverso di sé.

Un ex allievo di Amici è nel cast di Love me Love me, il nuovo film di Prime Video. Ecco di chi si tratta Se state aspettando l’uscita su Prime Video di Love me Love me, sappiate che tra i suoi protagonisti c’è anche un ex allievo della scuola di Amici. Parliamo di Michelangelo Vizzini, lo ricordate? Il ragazzo, oggi attore, lo abbiamo conosciuto come cantante durante la 19esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, vinta poi da Gaia Gozzi. Esattamente come altri ex allievi tra cui Biondo o ancora Samuele Segreto e Paky Brunetti, anche Michelangelo Vizzini ha scelto di unire l’amore per il canto alla passione per recitazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Nel cast della nuova serie di Prime Video ‘Love me Love me’ c’è anche un ex allievo di Amici

