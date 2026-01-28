Marco Fattori, 59 anni, è morto ieri. Era il proprietario di tre panifici in città, uno vicino alla chiesa di Santa Maria di Loreto e gli altri due tra via Milano e via Giolitti. La sua scomparsa ha colpito molti clienti e commercianti della zona.

Si è spento Marco Fattori, titolare di più panifici in città: uno in via Flaminia nei pressi della chiesa di Santa Maria di Loreto; gli altri due in via Milano, zona Tombaccia e via Giolitti, nel quartiere di Pantano. Fattori aveva soltanto 59 anni, era nato a Pesaro il 23 novembre 1966 ed era molto conosciuto in città per la sua attività di panificatore e di fornaio, una delle più antiche e rinomate della città, fondata diversi anni fa dal padre Bruno, morto nel 2022 all’età di 83 anni. Marco Fattori lascia la moglie Monica, la figlia Martina e il fratello maggiore Fabrizio, noto dj. Il rito funebre si è tenuto ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale la Pieve di Santo Stefano a Candelara vicino al cimitero dove la cara salma sarà tumulata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto a 59 anni Marco Fattori. Aveva tre panifici in città

