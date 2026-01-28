Monaco-Juventus | dove vederla tv e streaming orario calendario classifica e le formazioni ufficiali

La Juventus scende in campo questa sera per l’ultima giornata di Champions League contro il Monaco. Dopo aver vinto contro il Napoli, i bianconeri cercano di consolidare il loro piazzamento in classifica. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, con orario e dettagli che sono stati comunicati ufficialmente. I tifosi attendono con ansia questa sfida, che potrebbe decidere il destino del gruppo.

La Juventus, dopo aver battuto il Napoli, si prepara ad un altro delicato appuntamento. Questa sera andrà in scena l'ultima giornata di Champions League, con i bianconeri che sperano di poter conquistare la qualificazione diretta contro il Monaco. Nello scorso turno,con il Benfica, il gruppo allenato da Spalletti ha dimostrato un'importante crescita, con diversi giocatori che sembrerebbero aver fatto un evidente salto di qualità. L'ambiente è nuovamente coeso e la presenza del tecnico toscano ha riportato certezze all'interno della società. I monegaschi invece, non stanno vivendo una stagione memorabile, con i tifosi che hanno evidenziato tutto il loro malumore per i risultati ottenuti fino ad ora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

