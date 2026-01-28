Franca Colozzo racconta di Meltem, la donna che ha vissuto sette anni in Turchia. La sua esperienza emerge tra le pagine del romanzo

I sette anni trascorsi in Turchia, come docente di ruolo distaccata per conto del Ministero degli Esteri (M.A.E.) presso il Liceo Classico Italiano (l.M.I.) di Istanbul (Turchia), hanno lasciato nell’autrice Franca Colozzo un segno indelebile per l’insolito viaggio. Riflettendo sulla sua esperienza, rivisitata alla luce degli eventi successivi, è nata la storia di “ LA SPOSA DEL BOSFORO ” – (Collana ICARUS’ WINGS) – https:www.amazon.itdpB0GCV5GNZ9 Versione inglese: https:www.amazon.itBOSPHORUS-BRIDE-Arch-FRANCA-COLOZZOdpB0F7FFQF7R LA STORIA Un’artista italiana in abito da sposa decide un giorno di realizzare una performance pacifista e umanitaria. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - MELTEM – La Sposa del Bosforo, un romanzo di Franca Colozzo

