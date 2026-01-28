Maltempo | forti piogge in provincia Acqua torbida nel sud pontino

Oggi nella provincia di Latina si sono registrate piogge intense e condizioni di maltempo. Le strade si sono riempite di acqua torbida, soprattutto nel sud pontino, dove le precipitazioni sono state più forti. Le autorità hanno già messo in allerta, mentre i cittadini sono invitati a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane critica in diverse zone, con i fiumi che rischiano di esondare.

L’annuncio di Acqulatina: a causa delle abbondanti precipitazioni si stanno verificando fenomeni di torbidità presso le sorgenti di Mazzoccolo e Capodacqua Giornata di maltempo nella provincia di Latina quella di oggi, mercoledì 28 gennaio. Come era stato annunciato già ieri, la nuova e forte perturbazione che ha raggiunto l’Italia in queste ore, non ha risparmiato il territorio pontino in cui erano state annunciate le abbondanti piogge che di fatto hanno colpito l’intera provincia, da nord a sud, e anche buona parte del Lazio. E per la giornata di oggi la protezione civile regionale aveva diramato una allerta meteo di colore arancione per alcune zone di allerta del Lazio, tra cui proprio quella che ricopre la provincia di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it

